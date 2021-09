A brit énekesnő most először beszélt a traumatikus élményről.

A 42 éves brit énekesnő, Sophie Ellis-Bextor most először beszélt arról, hogy 17 évesen egy nála két évvel idősebb zenész megerőszakolta, és így vesztette el a szüzességét. A tinédzser Sophie egy buliban ismerte meg a nála 12 évvel idősebb fiút, aki azzal a szöveggel csalta fel magához, hogy megmutatja a történelemkönyveit.

"Jim és én csókolózni kezdtünk, amire pedig észbe kaptam, már az ágyában voltunk, ő pedig levette a bugyimat. Hallottam magam, amint azt mondom neki, hogy "Ne" és "Nem akarom megtenni", de nem számított. Nem hallgatott rám és szexelt velem. Utána nagyon szégyelltem magam. Így vesztettem el a szüzességemet. Emlékszem, ott feküdtem és bámultam a könyvespolcát, miközben azt gondoltam magamban: most engednem kell, hogy megtörténjen"

Az ötgyermekes énekesnő új, Spinning Plates című könyvében fedte fel titkát, amelyben arról is írt, hogy sokáig fel sem fogta, hogy ez nemi erőszak, hiszen a partnere nem fizikailag volt erőszakos, de már tudja, hogy ez is az volt -írja a The Sun cikke alapján a Bors.