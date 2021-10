Resilience (Ellenálló képesség) címmel önéletrajzi könyvet jelentetett meg a háromszoros világbajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó, Elise Christie. A 31 éves sportoló most először beszélt arról, hogy 19 évesen bedrogozták és megerőszakolták.

Elise Christie 2015 és 2018 között olimpiai bajnok gyorskorcsolyázónk, Liu Shaolin Sándor barátnője volt. A sportolónő most önéletrajzi könyvet ad ki, melyben lerántja a leplet egy fájdalmas titokról: 2010 márciusában bedrogozták és megerőszakolták. Sokáig szégyellt erről beszélni, most viszont másoknak szeretne segíteni azzal, hogy megosztja a történetét - írja a The Telegraph.

2010-ben történt, hogy Elise beugrott egy italra egy nottinghami bárba. Egy férfi odament hozzá és meghívta egy italra, ő pedig hamarosan kezdte rosszul érezni magát. A férfi követte az utcán is, hiába próbált elfutni előle, végül betuszkolta egy taxiba és a lakására vitte. Elisa hiába szeretett volna vele harcolni, nem tudott, remegtek a karjai, a lábai, erőtlen volt. Miközben a férfi megerőszakolta, elájult, hajnalban ébredt fel és menekült el a lakásból.

Szinte szégyelltem magam a történtek miatt. Nem hagytak a bokorban, nem ütöttek-vertek, ezért akkor azt gondoltam: „Ez nem nemi erőszak."

- mesélte Elise, aki sokáig senkinek nem mesélt a történtekről. Most viszont szerette volna mindenkinek elmondani, hogy ezzel más nőknek segítsen.