Májusban született meg Dér Heni és férje, Bakos Gergely első gyermeke, Bendegúz, akiről a szülők már több tündéri fotót is megosztottak a közösségi oldalaikon.

Az énekesnő életének mindig is szerves része volt a mozgás, a sport, ami a szülés után is meglátszik rajta, hiszen alig négy hónappal azután, hogy világra hozta gyermekét, kirobbanó formában van. Ezt annak is köszönheti a sztáranyuka, hogy rövid kihagyás után végre visszatért az edzőterembe, ami hatalmas boldogságot jelent a számára.

Heni a közösségi oldalán egy edzős szelfit is megosztott magáról, a látvány pedig magáért beszél.

