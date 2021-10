Onyutha Judit, vagy ahogy a diákjai szólítják Judit néni tanárként dolgozik, mióta visszavonult a képernyőről. Az egykori időjós élete több szempontból is nagyon megváltozott, ahogy ő fogalmaz; nagyon elengedte magát, de idén nyáron megelégelte, amit a tükörben lát, és visszaszerezte a képernyőről ismert csinos alakját.

„Már 5 éve visszavonultam a nyilvánosság elől, azóta sok minden történt velem. Sajnos elvesztettem az édesanyámat, ami nagyon megviselt. Ez is hozzájárult, hogy „elindultam a lejtőn", nem figyeltem magamra. A gyerekeim tartották bennem a lelket, de magamra nem figyeltem. Nem jártam mozogni, nem figyeltem az evésre sem, sőt sokszor finomabb ételekkel vigasztalódtam. Fel is jött rám két év alatt 14-15 kiló, amit aztán évekig nem bírtam leadni. Mindent kipróbáltam, volt, hogy napokig koplaltam, sportolni jártam, de maximum 2-3 kiló ment le, ami aztán, tipikus jojó-effektusként vissza is jött azonnal. Májusban mélypontra kerültem, azt éreztem hogy összecsaptak felettem a hullámok. Akkor határoztam el, hogy visszaszerzem a régi életem, azt az örökmozgó és mosolygós nőt, ahogy a családom és a barátaim is szerettek. Az interneten regisztráltam és kipróbáltam egy nemzetközi kutatásokra építő tudományos formulát. Utánaolvastam angolul is és kiderült, hogy a benne lévő zsírbontó vegyület úgy is képes kalóriát égetni, ha nem iktatok be extra mozgást az életembe. Az étvágyamon pedig azt vettem észre, hogy jóval ritkábban vagyok éhes és kisebb adagokkal is jóllakom. Kiderült, hogy egy indai kaktuszkivonat hatására a zsírok egy része nem képes lerakódni, így a csípőm és a fenekem is formásabbá vált. A kúra hatására megszűnt a folyamatos puffadás, és ugyan erről sokaknak tabu beszélni, de helyreállt az emésztésem is. Újra van kedvem reggel a tükörbe nézni, csinosabban, olykor merészebben öltözni, költeni magamra. 1-2 év és 50 leszek, még szerencse, hogy időben észbe kaptam. Sokan azt mondják, hogy a megjelenésünk csupán külsőség. Ez szerintem badarság: a küllemünk lenyomata annak, hogy milyen a viszonyunk önmagunkkal és mennyire kerek a belső világunk. Visszanézve a legrosszabb az, amikor az embernek már fel sem tűnik, hogy kívül-belül mennyire megváltozott: elveszítette a teste és a lelke felett az irányítást. Hosszú évek után újra jóban vagyok magammal" - magyarázta mosolyogva Judit, aki jelenleg idegennyelv tanárként dolgozik egy általános iskolában.