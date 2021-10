"Most ért véget nem rég egy hétéves kapcsolatom és át tudom érezni majd a dalban az összes érzelmet, szóval remélem erre fel tudom használni. Most fogom elengedni ezt az egészet. Ezzel a dallal sikerülni fog" - mondta el Zóra, akit Pápai Joci választott be a csapatába.

Nem Zóra az egyedüli, aki magánéletének fájdalmáról mesélt a TV2 kamarái előtt. Gabi versenyzője, Edina önbizalomhiányáról vallott.

