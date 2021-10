MC Hawer szokatlan történetet osztott meg Instagram-oldalán. Épp Dunakeszin járt, amikor rátört a szükség. Szerencséjére egy barátja boltjába be tudott szaladni, de amikor dolgát elvégezve kijött az üzletből, kellemetlen meglepetés várta: megbüntették a közteresek.

Dunakeszin jártam és rámjött a hasmars. Pont egy barátom boltja előtt megálltam a járdán és beszaladtam. Mire kijöttem, már rárepült az autómra két közteres és büntettek is. Lesz***ták, hogy majdnem be***tam. Ilyen drága ka***lásom sem volt még... Üzenem nekik, aki ismeri a jelvényszáma alapján, hogy: "

- dühöngött MC Hawer.

