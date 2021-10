Ahogy mi is írunk róla, rengeteget fogyott a TV2 egykori időjósa, Onyutha Judit. Ahogy sok mindenkinél, a hízás hátterében nála is egy-egy rossz időszak állt, amikor az étel nem csak tápanyagként szolgált, hanem vigaszt is nyújt egyben. Hogy miként szabadult meg a súlyfeleslegéről, arról a TV2 Több mint testŐr műsorában beszélt.