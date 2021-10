Kárpáti Rebeka és párja egy ideje már együtt vannak, és most a Nyerő párosban is közösen szerepelnek. A volt szépségkirálynő kedveséről furcsa titok derült ki a műsorban.

Ahogy azt már korábban is megírtuk, Rebeka és Fecó két éve alkotnak egy párt, és látszólag jól megvannak egymással. A szerelmesek a Nyerő páros című műsorban is szerepelnek, ahol napról napra láthatjuk, hogyan boldogulnak a feladatokkal. A páros férfitagjáról, Fecóról a kedd esti adásban egy pikáns titok is kiderült, és büszkén vállalta, hogy korábban pucér fotók készültek róla.

Te láttad ezeket a képeket? – kérdezett rá Balázs Kárpáti Rebekánál, mire a modell ezt válaszolta:

„Láttam ezt a cikket, akkor még nem ismertük egymást. Durva"