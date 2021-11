A sztárpár 2010-ben kötötte össze életét, és ékes példái annak, hogy a korkülönbség nem áll a boldogság útjába. Jason és Rosie Huntington-Whiteley topmodel között húsz év van, kapcsolatuk harmónikus, sőt úton van második közös gyermekük.

A hírt Rosie egy Instagram posztban jelentette be még augusztusban, most pedig egy olyan képet osztott meg rajongóival, amin árulkodóan gömbölyödik a pocakja. A párnak 2017-ben született első közös gyermeke, a most hétéves Jack.