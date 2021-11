Majka hatalmas karriert futott be azóta, hogy először megláttuk a Való Világban: teltházas koncerteket ad, műsort vezet, zsűritagként szerepel és nem utolsó sorban beállt az influenszerek sorába is. Most büszkén adta követői tudtára, bizony 700 ezren lettek Facebook-oldalán.

"Gratulálok! Magadnak köszönheted."

"Mert emberségből jeles! "

- írták a lelkes rajongók.

A legtöbb Facebook-követővel Kasza Tibi rendelkezik, így Majkának őt kell utolérnie. A Forbes idei listája szerint a legértékesebb magyar celeb Sebestyén Balázs, őt követi Ördög Nóra, Hosszú Katinka, Fürdős Zé és Majka.