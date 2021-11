A Lidl Magyarország hét évvel ezelőtt indította útjára szakácskönyvsorozatát, hogy minél több emberrel megszerettesse az otthonfőzést és megmutassa, hogy élvezettel és szenvedéllyel is lehet egyszerű, de mégis nagyszerű és egészséges ételeket készíteni. A gasztronómia összetettségét pedig jól mutatja, hogy évről évre mindig van valami újdonság, amit érdemes körbejárni. A hamarosan megjelenő

hetedik kötet A Lidl konyha bemutatja: Az étel iskolája címet viseli, melyben Széll Tamás, a Lidl séfje hagyományos és modern technológiai eljárásokat mutat be, mindezt mindenki számára könnyen érthető formában. Továbbá olyan jól ismert, házias recepteken keresztül tanítja meg ezeket, amelyekkel garantáltan mosolyt varázsolhatunk mindenki arcára.

Tőzsér Judit a vállalat kommunikációs vezetője hangsúlyozta, hogy az idei szakácskönyv különlegessége, hogy a Lidl ingyenesen elérhető online főzőiskoláját követi le: vagyis nemcsak receptek találhatóak meg benne, hanem részletes technológiai leírások is. Széll Tamás egyedi látásmódot és általános alapismereteket ad át, miközben lépésről-lépésre vezeti végig az olvasót az ételek elkészítése során. Célunk azt volt, hogy egy olyan alapkönyvet hozzunk létre, melynek segítségével mindenki bátran és magabiztosan tud mozogni a konyhában" – mondta Tőzsér Judit.

Az új kötet összesen 40 receptet és 40 konyhatechnológiai eljárást ismertet hat fejezeten keresztül, továbbá bárki elkészítheti a Széll Tamás-féle ikonikus fogásokat - a gulyáslevest, a rakott burgonyát és az aranygaluskát - is, melyek a magyar konyha remekművei közé sorolhatóak. Mindenki ismeri, mondhatjuk azt is, hogy szereti ezeket a fogásokat, melyek mostantól a Lidl séfjének útmutatásával otthon is könnyen elkészíthetőek, a siker pedig garantált.

A könyv szerkesztői most is számtalan kiegészítő információval látták el a recepteket kezdve attól, hogy hány főre szólnak, mennyi az étel elkészítési ideje, vagy a táplálékinformáció megadása mellett az is, hogy az adott fogás milyen mentességi kategóriába tartozik. Idén azonban több újdonság is megtalálható a kiadványban. A szerzők egytől háromig terjedő skálán rangsorolták a recepteket, attól függően, hogy mennyire könnyű vagy éppen nehéz elkészíteni az adott ételt. Sőt olyan jelöléssel is találkozhatunk, ami azt jelzi, hogy a siker érdekében pontosan be kell tartani a leírásokat, vagy éppen olyannal, ami inkább inspirációként szolgál.

A Lidl szakácskönyv csapata idén sem lenne teljes szakértők nélkül, sőt a korábbiakhoz képest ezúttal nagyobb hangsúlyt kaptak a dietetikai és a bor oldalak is, ahol a fókuszt az ismeretek bővítésére helyezték. Herczeg Ágnes, a Lidl borszakértője segít abban, hogy az ételekhez a legjobban passzoló borokat találjuk meg, miközben tovább bővíthetjük tudásunkat a poharunkba kerülő italokról. Galló Nóra, a Lidl dietetikusa pedig egy teljes fejezetben segít eligazodni a különböző táplálkozási irányzatok és ételérzékenységek között, de azok is találnak benne hasznos információkat, akik csupán az egészséges táplálkozásra szeretnének ügyelni.

A Lidl Magyarország a korábbi évekhez hasonlóan idén is a leghűségesebb vásárlóinak kíván kedveskedni az új könyvvel. Ennek értelmében a kötet kereskedelmi forgalomba nem kerül, csak limitált példányszámban és az áruházlánc hűségakciója keretében juthatnak hozzá a fogyasztók 2021. november 25. és 2021. december 24. között.