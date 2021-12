Ez nemcsak genetikai eredetű lehet, de külső tényezők is befolyásolhatják (ilyen például a szennyezett levegő, a mindennapi szennyeződések és az erős vegyszerek), amelyek a pórusok eltömítéséért felelősek.

A probléma fő kiváltó okai közé sorolhatjuk még a faggyúmirigyek túlzott olajtermelését, ami így kiül a bőr felszínére és eltömíti a pórusokat. A nőknél a férfihormonok túlsúlyba kerülése a fő kiváltó ok, de a női hormonok alacsony szintje is okozhat ilyen gondokat. Ez azonban nemcsak a pubertáskorban lehet jellemző, hanem PCOS és pajzsmirigy alul-vagy túlműködés esetén is; a fogamzásgátlók szedése is járhat ilyen következményekkel. Ezért mindenképpen érdemes elmenni hormonvizsgálatra, ha valakinek tartósan ilyen a bőre, ugyanis a kencék, tonikok és pakolások nem nyújtanak hosszú távú hatásos megoldást.

Azonban a különböző ételallergiákat is felelőssé tehetjük a zsíros bőr kialakulása miatt, valamint az édességeket is. A kutatások kimutatják, hogy a tejtermékek és a cukros ételek összezavarják a hormonrendszert, így sokszor ezek a probléma kiváltó okai. Érdemes tehát kipróbálni, hogy mi történik, ha egy hónapig nem fogyasztod őket. Ha nem vagyunk biztosak abban, hogy a megfelelő bőrápolási termékeket használjuk, akkor forduljunk szakemberhez.

Vajon megfelelő mennyiségű vizet iszol? Ha nincs elég folyadék a szervezetedben, a test olyan jeleket küld a mirigyeknek, ami által megnő az olajtermelődés. Ezért nagyon fontos a megfelelő mennyiségű folyadékpótlás. Ha viszont megfelelő mennyiségű folyadékkal látod el a szervezeted, és azt tapasztalod, hogy javul a helyzet, akkor nagy valószínűséggel ez állhatott a háttérben. Bizonyos emésztőrendszeri problémák is eredményezhetnek hasonló tüneteket, amelyekről érdemes szakemberrel konzultálni.

Ami még a kiváltó okok közt szerepel, az a különböző tejtermékek fogyasztása, amelyek androgén hormonokat tartalmaznak, ezek pedig eltömíthetik a pórusokat és fokozott faggyútermelést okozhatnak. Ezek okolhatók az aknéért, a mitesszerekért és a pattanásokért.

Mivel kezeljük a problémás bőrt?

A problémás bőrre nem szabad durva, szárító arclemosókat, tisztítókat használni, mert ezek csak súlyosbítanak a helyzeten, mivel túlszárítják és ezáltal még aktívabb működésre serkeintik a faggyúmirigyeket. A tiszta vizes arcmosás és a smink lemosása nagyon fontos, de semmiképp se vigyük túlzásba a tisztítást, mert felboríthatja a bőr egyensúlyát.

Nagyon fontos a bőr megfelelő tisztítása, így érdemes naponta kétszer is megtisztítani az arcunkat, reggel is és este is. Arra azonban figyeljünk oda, hogy ne szárítsuk túl a bőrünket, ugyanis ilyenkor bőrünk még több faggyút termel.

Kerüljük a zsírosságot fokozó ételek fogyasztását. Ha az étrendünkben csökkentjük ezeknek (olajban sült ételek, olajos magvak, csokoládé és az alkohol) a mennyiségét, akkor a bőrünk is tisztábbá válik. Ezen kívül bizonyos adalékanyag is megjelenhet pattanás formájában.