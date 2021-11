"Én nem vagyok erős, én gyenge vagyok, csak túlélek" - vallotta be Szulák Andrea az Erősebb igen című műsorban .

A színész-énekesnő mesélt arról, hogy színházi karrierje kezdetén ő maga sem volt biztos benne, hogy helyt fog állni a Budapesti Operettszínház színpadán, de már az első próbafolyamatnál kiderült, hogy nem csak helyt áll, hanem a közönség is élvezi, amit csinál, onnantól pedig nem volt megállás. Bár kislányáról, Roziról ritkán mesél, most megosztott a nézőkkel jó pár szép pillanatot és nehézséget, és a kérdésre, vajon ő maga erős nő-e, meglepő választ adott.

"Szerintem nincsenek erős nők, csak túlélők vannak. Én sem vagyok erős, gyenge vagyok, csak túlélek. Csak borzasztó egyszerű egy maszkulin társadalomban azzal magyarázni valakinek a kvalitásait, hogy ő erős, mindent kibír. Nem bír ki. Mindig meghal egy kicsit, aztán mint a főnixmadár, újjáépíti saját magát. Ezért én nem is hiszek ebben az erős nőben. Eleve, mi nők vagyunk szerintem az erősebb nem."

Szulák Andrea elárulta azt is, hogy bár későn született a kislánya, ez nem tudatos döntés volt a részéről, mert világéletében édesanya akart lenni:

"Engem az isten is anyának teremtett, és abban a szerepemben érzem magam a legjobban. Szerintem az anyaság az áldozat és az ajándék elegye. Én nem érzem áldozatnak például azt, hogy minden reggel felkelhetek érte hatkor, mert el fog jönni az idő, amikor már nem fog kelleni felkelni, és én ennek minden pillanatát meg akarom élni. Állandóan próbálok balanszírozni, hogy lehetőleg többet legyek vele és kevesebb időt töltsek munkával, vagy még inkább olyankor menjek én is, amikor ő iskolában van."

Andi abba is beavatta a nézőket, hogy mit gondol a nőiességről, számára jelentett-e valaha hátrányt, hogy a "gyengébbik" nem képviselője:

"Egyenjogúságban nőttem fel, nem származott belőle hátrányom soha. Én szeretek nő lenni. Engem nem sért, ha egy férfi megnéz az utcán, pláne külföldön, mert ott nem tudják, ki vagyok. Nekem ez hájjal kenegetés. Az sem zavar, amikor a kollégáim meglapogatnak a színházban, mert nincs mögötte más, csak a gusztálás és a szeretet. És nincs mögötte más, semmi félreérthető, semmi zaklató, bántó, demolesztáló. Nincs. Jó nőnek lenni."