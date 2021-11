Lékai-Kiss Ramóna lehetséges terhességétől zeng az internet. Hetek óta arra kiváncsiak a rajongók: valóban várandós kedvenc műsorvezetőjük, vagy ez csak ámítás? Igaz, tett arra utalást, hogy szeretné, ha kisfiának lenne testvére, de pontos információt a családbővítésről még nem osztott meg.

A követőket néhány hete lázban tartja a kérdés, és mindent megtesznek, hogy választ kapjanak. Egyet már bizonyosan kiszúrtak: a Dacing with the Stars felvételein többször is láthattunk oldalról készített felvételeket a műsorvezetőnőről: ahhoz pedig szerintük kétség sem fér, hogy a fotókon a pocak láthatóan gömbölyödik.