Rossz hírt osztott meg Facebook-oldalán Jolly párja, Szuperák Barbara: ő és Jolly is elkapták a koronavírust.

Egyre több sztár osztja meg közösségi oldalán, hogy elkapták a koronavírust. Hosszú Katinka és Berki Mazsi után most Jolly és barátnője, Szuperák Barbara jelentették be, hogy pozitív lett a koronavírus tesztjük és emiatt több fellépésüket is le kellett mondaniuk.

Sziasztok! Sajnos le kell mondjunk minden hétvégi fellépést, programot, ugyanis most itthon kell maradnunk egy kis időre, mert pozitív lett a koronavírus tesztünk. Vigyázzatok magatokra!" - írta Facebook oldalán Barbi.

A párost egyébként a Farm VIP műsorában láthatjuk minden este, akik már az első estét egy kiadós és hangos szeretkezéssel indították.