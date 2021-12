Hogy reagálnál, ha a szállodai szobád kilincse egy hatalmas pénisz lenne, esetleg a mosdó úgy nézne ki, mint egy spermium? Biztos, hogy zavarodban először nagyon nevetnél, utána pedig valószínűleg próbálnád megfejteni, mi vezérelte a lakberendezőt, hogy pont ezeket válassza.

A „Please Hate These Things" nevű Instagram-felhasználó lakberendezési katasztrófák fotóit gyűjti az oldalán, ő mutatta be ezeket a perverz használati tárgyakat is - van miből csemegézni!



Kattints a képre és néz meg te is, milyen egy pénisz alakú csillár, vagy egy vaginákkal díszített kanapé!