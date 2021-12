Magányt nem csak tényleges egyedüllétkor lehet érezni, egyre többen tapasztalják akár egy nagy társaság kellős közepén is. Valójában nem azon múlik, hogy hány ember vesz körül minket, hanem azon, hogy eltérés áll fenn az egyén vágyott és valós társadalmi kapcsolatai között.

A meg nem értettség érzése, a kirekesztettség, az, hogy úgy érezzük, már nem számítunk és senki nem gondol ránk, számtalan egészségügyi problémát okozhat fizikai és mentális oldalról is.

A tartósan fennálló magányosságot általában ahhoz hasonlítják egészségügyi kockázatát tekintve, mintha napi 15 szál cigarettát elszívnánk, sőt, akár valós fizikai fájdalomhoz is vezethet. Emellett okozhat alvási panaszokat, beindíthat gyulladásos folyamatokat, de növeli a demencia és a depresszió kockázatát, és vezethet korai halálhoz is.

Szerencsére mára egyre több lehetőségünk van arra, hogy csökkentsük a magányt, és az általa kialakuló mentális és fizikai problémák esélyét.

A legfontosabb mindig az egyén hozzáállása: fontos megőrizni a nyitottságot és kíváncsiságot, késznek kell lenni az új dolgok befogadására, és nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a tanulás egy élethosszig tartó folyamat.

Egyre több, kifejezetten az idősebb korosztályt érintő csoport, foglalkozás és esemény van az országban. Ilyen például a szenior tánc, amely egy mindenki számára könnyen elsajátítható, csoportos foglalkozás, ami egyszerre tartja frissen a testet és a szellemet, de segít az új kapcsolatok kialakításában is.

Aki inkább a szellemi frissességet helyezi előtérbe, annak is több lehetősége van, hiszen egyre több egyetem foglalkozik szenior akadémiával is, amely keretei között rengeteg új dolgot lehet tanulni. Nem mellesleg a szenior akadémia odafigyel az idősek biztonságára is, így az utóbbi időben online formában elérhető.

De ezeken kívül is lehetőség van nyugdíjas klubokba, könyvklubokba jelentkezni, ahol bónuszként a közös érdeklődés eleve összeköt.

Ahogy látjuk, egyre több lehetőség van az időskori elmagányosodás csökkentésére. Ezen az úton elindulva a Magyar Máltai Szeretetszolgálat is egyre többet tesz azért, hogy az idős embereknek szeretetet és gondoskodást adjon: a nagyjából nyolcezer főt számláló Pátyon körülbelül 50 embernek szállítanak ételt minden egyes nap. Elsősorban idős, nyugdíjas emberekhez szállítanak, de előfordul, hogy fiatalok is igénybe veszik a segítségüket. Az idősek számára - bár lehet, hogy alkalmanként csak öt perc, amíg átveszik az ebédet - mégis nagyon fontos ez a kapcsolat, hiszen egy olyan biztos pont, amit minden egyes nap lehet várni, ami - még ha csak rövid időre is - kiszakítja őket a magány okozta letargiából.

Azonban ha a magányról beszélünk, nem mehetünk el szó nélkül az okos eszközök mellett sem. Csupán néhány tíz évvel ezelőtt is még egészen más szelek fújtak, mint napjainkban. Az embereknek nem volt lehetősége arra, hogy csak úgy felhívják egymást, vagy folyamatos üzenetváltásban legyenek egymással, és valljuk be, ezek az eszközök számtalan esetben megkönnyítik életünket.

Míg sok évvel ezelőtt a kommunikációnak egy távoli szerettünkkel egyetlen formája a kézzel írott levél volt, ami vagy odaért, vagy nem, de az biztos, hogy jó néhány napba telt, mire eljutott a feladótól a címzettig. Ez az időtartam mára néhány tizedmásodpercre csökkent, így pedig sokkal könnyebb fenntartani társas kapcsolatainkat, vagy akár újakat létrehozni.

Az időskori elmagányosodás igen nehéz téma, és rengetegen nem tudják, hova vagy kihez fordulhatnak a problémáikkal és az érzéseikkel. Szerencsére egyre többen foglalkoznak a problémakörrel és keresik a megoldást, és talán egyre több idős ember válik ismét nyitottá a világban rejlő lehetőségekre és szépségekre.

A Vodafone a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal együttműködve segít országszerte feloldani a magányt. A szervezet közreműködésével adományként Samsung okoseszközöket és internetet juttatnak el az ország számos idősek otthonába.

