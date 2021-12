Szegedi Fecsó és párja, Bea a nyáron szakítottak, ám nem sokkal később ki is békültek. Szerelmüket most meg is erősítették, Fecsó karácsonykor megkérte párja kezét. A nagy hírt a boldog vőlegény a közösségi oldalán tudatta a nagyvilággal, a gyűrűt is megmutatták.



Nem Bea az egyetlen, aki gyűrűt kapott karácsonyra, Tóth Verát is eljegyezték.