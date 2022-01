Demcsák Zsuzsa azt szerette volna, ha kipihentnek tűnik, ehhez pedig az kellett, hogy eltűnjenek a szeme alatti karikák és ráncok. Jó ideig kereste a megfelelő kezelést, és most végre meg is találta: a hyaluronsavas feltöltés mellett döntött. A változást pedig meg is mutatta közösségi oldalán.

"Se filter, se photoshop nincs egyik képen sem, csak az elsőn jobb a megvilágítás és több az önbizalmam... (...) Évek óta szemezgettem mindenféle beavatkozásokkal, próbáltam figyelmen kívül hagyni azt a plasztikai nyomást, ami a televíziós műsorvezetőkre, szereplőkre nehezül, de aztán döntöttem. Semmi látványos változást nem akartam, csak az őszinte csodálkozást a felett, hogy milyen kipihentnek tűnök. Pontosan ez történt! Hyaluronsavas feltöltést kaptam, de semmi botoxot, még csak meg sem kísérelt rábeszélni. Miért írom mindezt le? Mert rengetegen írtatok, gratuláltatok, amit köszönök! De ez a nem elhanyagolható tényező is benne van a vizuális összképben. És persze azért, mert szerintem hozzám hasonlóan sokan gondolkodtok ti is azon, mit tehettek a külsőtökért, ami változik az évekkel, viszont se sporttal, se étkezéssel nem lehet visszahozni. Nem is kell 20 évesnek kinézni, de lehet 40 felett is ragyogni. Nézzetek utána, menjetek el konzultációra és döntsetek szabadon a saját arcotokról, ami lehetőleg maradjon meg és ne egy hamis, Insta-ideát tükrözzön vissza" - írta Zsuzsa, majd két fotót is mutatott magáról.

Nem Demcsák Zsuzsa az egyetlen magyar híresség, aki őszintén beszélt arról, hogy segítségül hívta a szépségipar vívmányait. Nádai Anikó például pár hete műtette meg az orrát.