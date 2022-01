A mai fiatalok nem olyanok, mint régen!

Bezzeg az én időmben nem volt ennyi válás!

A fogyasztói társadalom a házasságra is rányomta a bélyegét, inkább csere van, mint javítás.

Ugye ismerősen hangzanak ezek a mondatok, amelyeket sokszor hallunk az szüleink és nagyszüleink generációjának szájából. Holott ötven, száz, sőt több száz évvel ezelőtt is akadtak olyanok, akik szinte sportot űztek a házasodásból.

VIII. Henrik (1491-1547)

VIII. Henrik, bár korántsem mondható a modern kor gyermekének, mégis hatszor nősült meg. Ez a szám még ma is döbbenetes, hát még a XVI. században. A feleségek közül akadt királyi sarj, nemes hölgy, de még özvegy is, sorsuk pedig igen változatosan alakult. Egyesektől Henrik elvált (Aragóniai Katalin,Klevei Anna) mások természetes halált haltak (Jane Seymour), és voltak, akik a fejükkel fizettek a királynéi címért (Boleyn Anna, Howard Katalin). Azonban akadt egy, aki túlélte a királyt. Ő volt Parr Katalin, aki maga is felkerülhet a listára, hiszen Henrikkel kötött házassága már a harmadik volt a sorban, s miután a király meghalt, még egyszer oltár elé állt.

Mickey Rooney (1920-2014)

Persze nem csupán a királyok kiváltsága, hogy feleséget feleségre halmozzanak, a sztárvilágban is akadnak bőven olyanok, akik nem álltak meg egy, kettő vagy három frigynél. Itt van mindjárt Mickey Rooney, aki élete 93 éve alatt nyolcszor nősült meg. Első feleségét 22 évesen vette el, aki nem volt más, mint az akkor még kevéssé ismert Ava Gardner, ám a frigy csak egy évig tartott, ezt pedig sok-sok rövidke házasság követte. Rooney második felesége B. J. Baker énekesnőként vált ismertté, majd jött két színésznő, Martha Vickers és Elaine DeVry, valamint egy igazi szépség, aki számos címet birtokolt ezen a jogon, Carolyn Mitchell - tőle nem vált el, ugyanis őt meggyilkolták. Ezt követően Rooney elvette elhunyt nejének legjobb barátnőjét, Marge Lane-t, ez a házasság azonban még egy évet sem bírt ki. A hetedik feleség Carolyn Hockett, míg az utolsó Jan Chamberlin volt, s bár ez a házasság kifejezetten hosszú ideig tartott – főleg a többi, néhány éves frigyhez képest – végül a korábbiakhoz hasonlóan válással végződött.

Lana Turner (1921-1995)

A férfiak mellett a múlt híres asszonyainak sem kell szégyenkezniük, ha házassági rekordokról van szó. Ott van rögtön Elizabeth Taylor, akiről mindenki tudja, hogy számos férjet - számszerűsítve hetet - elfogyasztott élete 79 éve alatt. De azt már kevesebben tudják, hogy Taylor mellett a kor másik ünnepelt szexszimbóluma, Lana Turner is hét férjet számolhatott össze haláláig. Házasságai átlagosan néhány évig tartottak csupán, és a férjek között akadt híres zenekarvezető (Artie Shaw), színész (Stephen Crane, Lex Barker), milliomos playboy (Bob Topping), és több „civil" is (Fred May, Robert Eaton, Ronald Dante). Pikáns adalék, hogy szeretőből is tartott jó néhányat, akik közül az egyiket a saját lánya gyilkolta meg.

És ez a rövidke lista még csak a jéghegy csúcsa...