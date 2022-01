Hunyadi Donatellát sokan a naptárairól híres anyuka miatt ismerik, ám a fiatal lány szeretne kitörni Kiszel Tünde árnyékából. Donatella mindent meg is tesz azért, hogy saját jogán, tehetségének köszönhetően ismerjék el. Egyenes útja lehetett volna a modellkarrier felé, azonban a koronavírus keresztül húzta a terveit.

Ezt jelnek vettem, hiszek benne, hogy ezek a dolgok nem véletlenül történnek. Szerintem minden sorsszerű és minden úgy történik, ahogy kell. Most is vannak megkereséseim és dolgozom is néhány céggel, de a fókusz az életemben az éneklésen van.

Donatella már másodéves a Zeneakadémián, ahol klasszikus éneket tanul. A fiatal lány minden vágya, hogy operaénekesnő legyen. Volt már több fellépése is, azonban úgy érzi, csak akkor tud igazán érvényesülni, ha kilép édesanyja árnyékából és megmutatja, ki is Hunyadi Donatella. Ezért azt a kemény döntést hozta, hogy nem mutatkozik többet anyja oldalán.

Megbeszéltük, hogy közös fellépéseket nem vállalunk, mert szeretném, ha nem csak Kiszel Tünde lányaként ismernének. Ezt anyukám megértette és tiszteletben tartja. A célom az, hogy operaénekesnő legyek, és be szeretném bizonyítani, hogy jó vagyok ebben

– idézte a Blikk Donatella interjúját.