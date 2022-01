„Teljesen más ez a terhesség, mint az első volt. Lelkileg és fizikailag is máshogyan élem meg. Az elsőnél 26 éves voltam, akkor 8 hónapos terhesen kifestettem a gyerekszobát! Ezt Peti nem is engedné! Az, hogy most ezt együtt, összetartásban csináljuk, lelkileg nagyon feltölt" – mesélte a friss, már szerdánként megjelenő hot! magazinnak a gyönyörű kismama.

„Jól vagyok, a tavalyi év meg ez a január is annyi pozitív dologgal járt, hogy egyáltalán nincs okom a panaszra. Azért nyilván fáradékony vagyok, meg folyamatosan émelygek. Nemcsak délelőtt, hanem egész álló nap érzem: olyan, mintha valaki ülne a gyomorszájamon. Remélem, ez nemsokára el fog múlni!" - tette hozzá.

Anikó és a vőlegénye a friss hot!-ban arról is beszámol, hogy a műsorvezető kisfia várja-e már a testvért, illetve azt sem rejtik véka alá, hogy terveik szerint mikor házasodnak össze.

