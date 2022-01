Csollány Szilveszter december elején tüdőgyulladással került az otthonához közeli, soproni kórházba, az egészségi állapota viszont olyan gyorsan kezdett romlani, hogy átszállították az egyik fővárosi intézménybe. Közel két hónapig feküdt az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben, ahol speciális lélegeztetőgépre kapcsolták. Állapotáról a család kérésére semmit sem mondhattak.

Csollány Szilveszter szervezete január 24-én feladta a harcot.

Kocsis Alexandra szívszaggató szavakkal búcsúzott az olimpikontól a közösségi oldalán.

"Mintha tegnap lett volna, hogy olimpiai bajnok lettél.

Soha nem felejtem el azt a pillanatot, mikor a családdal kislányként néztünk a tvt és a kommentátor kiabàlta: "Csollány Szilveszter olimpiai bajnok." Mèg most is ràz a hideg.Ott tudtam, hogy egyszer én is sikeres sportoló szeretnék lenni, meghallgatni a magyar himnuszt a dobogó felső fokán állva és sikereket hozni Magyarországnak.

Te ezt számtalanszor átélted.

Mintha tegnap lett volna az is, hogy egy csapatban harcoltunk Dominikán.

Istenem hànyszor hallottuk az olimpia meséjét tàtott szájjal. Hányszor meséltél nekünk vicces történetet az életedből. Soha nem felejtem el a saras pályàt, ahol le kellett venned a szemüveget mert tiszta sár lett, bár azzal sem láttál tökéletesen, de levéve semmit és mégis megnyerted a futamot és megverted Zalánt a kékek akkori legerősebb játékosát.Megannyi történet és emlék....

Felfoghatatlan.

Mikor megtudtam, hogy kórházban vagy írtam, ha jobban leszel el tudod olvasni majd, gondoltam...

Isten veled Szilas! Az angyalok vigyázzanak rád, Magyarországnak halhatatlan bajnok maradsz" - írta Alexandra az Intagram-oldalán.