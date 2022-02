"Az én egyetlen pici csalogányom már elmúlt ugyan kétéves, de az altatás még mindig egy rémálom. Annyira nehezen alszik el, és olyan macerás rituálé, hogy bevallom őszintén, van, amikor már délután görcsbe rándul a gyomrom, ha arra gondolok, közeledik az este. Persze a kéretlen tanácsok, ítéletek most sem kerülnek el, és én egy-egy ilyen „kedves" megjegyzés során néha elbizonytalanodom, hogy talán én vagyok a világ legrosszabb anyukája. Sajnos nem is néha.Szóval rendhagyó módon arra gondoltam, összegyűjtöm a környezetemben élő barátnők, ismerősök altatási szokásait, hogy lássátok (és persze én is lássam), hányféleképpen lehet jól csinálni, és hány meg hány buktatóval találhatjuk szemben magunkat, míg rájövünk, melyik az a módszer, ami számunkra a legkedvezőbb. Én még az út azon szakaszán vagyok, amikor keresem a mindenki számára elfogadható megoldást, de hiszem, hogy rendeződni fog ez is. Muszáj, mert így nem maradhat!" - ezzel kezdte posztját Tóth Gabi.

A későbbiekben leírta, hogy Hannaróza egy ideig csak babakocsiban aludt el, és minél hepehupásabb volt a talaj, annál hamarabb. Később hordozóban pihent, és bár Gabi azt hitte, ennyi idősen már könnyebben fog menni az alvás, most is másfél-két óra egy-egy altatási szertartás.

