A Lady Lovibond háromárbocos szkúner volt, ami 1748-ban Londonból a Portugáliában található Porto felé vette az irányt. A teherhajó egy átlagosnak mondott kereskedelmi hajó volt, átlagos legénységgel, rakománnyal. De mégis mi különöztette meg a hajót a többitől?

A hajó kapitánya, Simon Peel nem sokkal a hajó útnak indulása előtt feleségül vette élete szerelmét, Amandát. Peel kapitány felvetette, hogy a soron következő utazása lehetne akár a nászútjuk is újdonsült feleségével. A szerelmes férfi tehát nemcsak az ifjú arát, de a saját édesanyját és pár vendéget is magával vitt, hogy a hajó fedélzetén együtt ünnepeljenek.

A tengerészek babonás emberek, és ez nem is csoda, hiszen olykor brutális természeti erőkkel, viharokkal kell megküzdeniük. A hajótöréstől való félelem okozta feszültségüket pedig úgy próbálták oldani, hogy ragaszkodtak bizonyos szertartásokhoz, amelyeknek lehet, hogy semmi értelme nem volt, de ők hittek benne.

Ilyen babona volt az is, hogy nem szívesen láttak nőket a hajó fedélzetén, mert szerintük egy asszony jelenléte balszerencsét hoz. A 18. század közepén az ilyen és ehhez hasonló babonák nagyon is érvényben voltak, ezért a Lady Lovibond legénysége jelezte a kapitány felé: nem örülnek annak, hogy a felesége és az anyja is velük tart. Peel kapitány azonban fittyet hányt a kérésükre, hiszen érthető módon mindkettejükhöz ragaszkodott.

Eljött az ominózus nap, 1748. február 13., péntek, ami a Lady Lovibond esetén valóban balszerencsésnek volt mondható. A hajó ugyanis elsüllyedt a Goodwin zátonynál, az angliai Kenttől keletre. A homokzátony és környéke veszélyes útvonal, és apálykor több pórul járt hajó maradványa is feltűnik egy-egy régi szerencsétlenségre emlékeztetve.

A Lady Lovibond veszte nemcsak baleset, hanem egy szerelmi dráma is. A hajó kapitánya, Simon Peel és gyönyörű felesége, Amanda a hajó fedélzetén ünnepelték az esküvőjüket, Londonból Portugáliába tartva. Amanda gyönyörű nő volt, nem csoda tehát, hogy a hajó tisztjének, John Riversnek is felkeltette a figyelmét. Egyes források szerint a férfi az ifjú feleség, Amanda kezére pályázott, aki azonban kikosarazta. Ami biztos, hogy a férfi beleszeretett Amandába, és mivel ezzel együtt a féltékenység is gyötörni kezdte, megölte a kormányost, hogy saját maga vegye a kezébe a hajó irányítását, amelyet szándékosan a zátonyoknak vezetett. A tragikus balesetet senki nem élte túl. A Lady Lovibond roncsait elnyelte az óceán; azok sosem kerültek elő, de ötven évvel később, 1798. február 13-án egy kapitány azt állította, hogy látta a sértetlen vitrorlást, és a fedélzeten ünneplők hangját is vélte hallani. A legenda szerint a szellemhajó a tragédia minden ötvenedik évfordulóján megjelenik: utoljára 1948-ban látták feltűnni.

