Stana Alexandra nevét a Dancing with the Stars című műsornak köszönhetően ismerhették meg az emberek, de annak, aki nem nézte a műsort, az utóbbi hetek botránya miatt lehet ismerős. Kiderült, ugyanis, hogy ő Horváth Gréta volt férjének a szerelme. Az ezzel kapcsolatos érzéseiről Alexandra nemrég exkluzív interjút adott a Life.hu-nak és leszögezte, nem hisz abban, hogy valakit el lehet szeretni a feleségétől. A kedélyek mostanra kezdenek lenyugdni, a táncosnő pedig igyekszik továbbra is a tőle megszokott posztokkal ellátni a követőit, és bizony nem először tesz közzé szexi tartalmat az Instagram-oldalán, korábban egy szál bugyiban mutatta meg formás alakját.