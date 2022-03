Tavaly augusztusban jelentette be a magyar színésznő, hogy második gyermekével várandós. Első gyermeke, egy kisfiú 2020. májusában jött világra. Ezúttal azonban egy kislánnyal bővült a család, Horváth Izabella Máriával, aki február 24-én született meg.

"Rozi nagyon boldog, szerencsére mind a ketten jól vannak. Már nagyon várták a kislányuk érkezését és már haza is mehettek a kórházból. Minden idejét és energiáját a gyermekeire fordítja, hiszen a fia még csak másfél éves, a kislánya pedig nincs egy hetes, két ilyen apró gyerekre pedig minden idegszálával figyelni kell az embernek. A férje, János igazi hős, mindenben segít, kiveszi a részét a munkából, de ezen felül is van segítségük. Tavaly év végén Rozi visszaadta minden szerepét, és bár imádja a munkáját, nem kapkodja el a visszatérést, hiszen az anyai teendői most a legfontosabbak számára. A kisfia születése után hamar visszatért, de szerintem most egy nagyobb szünetet hagy" - mondta a Blikknek egy ismerősük.