1. Mindig melegítsünk be

Mindegy, hogy egy rövid kocogást, vagy egy intenzívebb kültéri edzést terveztünk, soha ne vágjunk bele bemelegítés nélkül. Fontos összehangolni az agyunkat és testünket, felkészíteni azokat a mozgásra, és ehhez arra van szükség, hogy izmainkat átmozgassuk, bemelegítsük. Ha ezt elhanyagoljuk, akkor a sérülések esélye is megnövekszik.

2. Nem mindegy, mit veszünk fel

Természetesen fontos, hogy olyan ruhát és cipőt válasszunk, ami kényelmes és biztonságos mozgást tesz lehetővé, de érdemes odafigyelni a réteges öltözködésre is. Attól, hogy kisütött a nap, még nem érdemes elpakolni az aláöltözőket, és egy szeles napon a sapkánkat is vegyük fel, hiszen izzadt hajjal sokkal könnyebben megfázhatunk.

3. Ügyeljünk a folyadékpótlásra

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy mozgás során milyen fontos ügyelni arra, hogy pótoljuk az elvesztett folyadékmennyiséget. Ez nem mindig könnyű, hiszen van, hogy annyira belemerülünk az edzésbe, hogy észre sem vesszük, amikor megszomjazunk. Próbáljunk meg tudatosan figyelni edzés során is a folyadék pótlására, a legjobb, ha 15 percenként iszunk néhány nagy korty vizet. A napsütés fokozhatja az izzadást, így semmiképp se hagyjuk otthon kedvenc kulacsunkat vagy shakerünket, amikor a szabadba látogatunk.

4. Ne menjünk haza nyújtás nélkül

Az edzés végi nyújtás pontosan ugyanolyan fontos, mint előtte a bemelegítés. Ha elfáradtunk, akkor se vonjuk meg magunktól ezt a néhány perces mozdulatsort, amelynek során az összehúzódott izmokat ellazíthatjuk. Arra azonban figyeljünk, hogy sérült izmainkat hagyjuk ki a nyújtás folyamatából.

5. Turbózzuk fel az immunrendszerünket

A rendszeres mozgás mellett a vitaminpótlás elengedhetetlen ahhoz, hogy elkerüljük a tavaszi megfázást. Ráadásul az edzés is jobban megy, ha kirobbanó formában vagyunk. A legjobb, hogy olyan vitamint válasszunk, amely C- és D-vitamint is tartalmaz, így gyorsan és egyszerűen támogathatjuk velük a szervezetünket.