Mi is az a mikrofeminizmus?

Amikor az ember hullafáradtan egy hosszú dolgos nap után hazaér, de még a kocsiban elintéz két telefont, a kocsibejárón egy harmadikat, és a szomszéddal is kénytelen beszélgetni a világ dolgairól a kapuban, miközben eszébe jut, hogy aznap reggel evett utoljára, nos, akkor a fenébe kívánja a dicsőséges zsüfrazsett mozgalmat. Szőröstül-bőröstűl. Ha ezekben az órákban még vacsorát is kell rittyentenie az éhes szájú családnak, éjjel teljes joggal kérdezheti meg magától, mi a fene is jó abban, hogy nőnek született...

Amikor a fejeden ugrálnak a kölykök, és közben dolgoznod kellene

Forrás: Shutterstock/Copyright (c) 2020 FamVeld/Shutterstock

Hogy ezek a gondolatok megfordultak-e Ashley Chaney producer fejében, azt ugye nem állíthatom, de, hogy egy nap megalkotott egy fogalmat, az már szinte történelem. Mikrofeminizmusnak nevezte el azokat az apró gesztusokat, amelyeket azért követünk el mi nők, hogy más nők a világban egy kicsit jobban érezhessék magukat. Persze, talán nevet se kellene ennek az egésznek adni, de Ashley egy helyes TikTok videóban megosztotta ezt követőivel.

Sokszor apró dolgokon múlik, hogy jól érezzük magunkat, tegyünk érte!

Azt mesélte, tényleg egészen apró dolgokon is múlhat az, hogy a világ jobb hely legyen a nők számára. Ő - példának okáért -, ha emailt ír egy vezérigazgatónak, akkor annak titkárnőjét előbb teszi a címzettek közé, mint magát a vezérigazgatót. Pici gesztus, de milyen jól eshet annak a titkárnőnek... Mert ezzel ugye azt jelezzük, összekacsintóan, szinte titkosan, látlak. De ugyanígy jár el akkor is, ha egy baráti párnak ír levelet, hiába Joe-t kéri meg valamire, biztos, hogy a feleségét szólítja meg először.

Legyél te is mikrofeminista!

Azt mondod, nem nagy dolog ez? Nos, akkor hadd meséljem el, hogy Ashley videóját már 2,7 millióan látták, és ebben arra is buzdítja a nőket, hogy ők is találják ki saját mikrofeminizmusukat. Legyenek saját jelzéseik, össszekacsintásaik, induljon egy nap, vagy fejeződjön be jól attól, hogy egy másik nő valami apróságot tett értünk vagy épp mi tettünk érte.

Ashleynek és a mikrofeminizmus gondolatának egyre több követője akad, napról napra nő a tábor, válik egy apró kis csírából a szemünk láttára egy óriási terebélyes fa, amely idővel egyre többünknek adhat óvó árnyékot egy forró nyári napon...