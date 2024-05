Szex a lelke mindennek

Hosszú ideje vagytok együtt? Eltűntek, megfakultak az emlékek? De azért az a pillanat megvan, amikor szerelemittasan, remegő térddel csókoltátok meg egymást először? Amikor titokban, egy kölcsönlakásban vagy épp a sajátotokban, amikor a szülők elmentek néhány napra, ki sem keltetek az ágyból? És ugye arra is emlékeztek még, hogy akkoriban mennyivel könnyebben ment minden? Mert áradt a szerelem, tomboltak a hormonok, és a boldogság teljes ígérete ott feküdt előttetek - miközben ti az ágyban meztelenül...

A szex, ha igazi, az embert a legmélyebben ragadja meg

Forrás: 4 PM production/Shutterstock

De azóta valahogy minden elfáradt

Összeköltöztetek, aztán össze is házasodtatok, jöttek a hétköznapok, a meló, a rövidre szabott hétvégék, amikor az egész heti hajtástól szinte csak aludni volt kedvetek. Persze még az is jó volt, összebújtatok a kanapén, filmnézés közben lusta macskák módjára nyúltatok el, a popcorn pedig ott lapult szét a lábatok alatt. Majd teltek az évek, és valahogy egyre kevesebb időtök jutott egymásra. Különösen az intim együttlétekre. Te, nőként magadban azért fohászkodtál, hogy a társadnak eszébe se jusson a szex, mert akkor még olvasni se lesz időd éjszaka. Ő pedig nem értette az egészet, mert szerette volna a testedet, az illatodat, mert hiányzott az ölelés, a csók, az egymásba feledkezés semmihez nem hasonlítható érzése. De nem mondta, néha próbálkozott, majd a visszautasítástól tartva arról is leszokott. Amikor pedig te vágytál volna rá, igen, a szexre, neki nem ment. Úgy tűnt, valahogy valami visszavonhatatlanul megváltozott bennetek.

Vajon tényleg megváltozott már minden?

Forrás: Shutterstock

Sok pár panaszkodik erről

Nem számít újdonságnak, hogy egy hosszú párkapcsolatban idővel megfakulnak az érzelmek. Persze, szeretjük egymást (jobb esetben), ragaszkodunk a másikhoz, de valahogy a hormonok játéka egyre inkább elmarad. Még mielőtt lehúznánk a redőnyt (képletesen) érdemes alaposan átgondolni, hogy tudunk-e ezen változtatni. Addig kell ezt megtenni, amíg nem lesz visszafordíthatatlan a folyamat.

Nézzük együtt, mivel is lehetne felpörgetni magunkat és persze a párunkat is

1. A legfontosabb első lépés az őszinte kommunikáció. Persze, nehéz erről beszélgetni, de nem megúszható. Különösen akkor nem, ha tényleg szeretnétek visszakapni a régi érzelmeket, és olyan intim együttléteknek örülni, mint valamikor. Kérdezd meg a társadat, szerinte mi az oka annak, hogy olyan ritkán bújtok ágyba. Hallgasd végig, figyelj a kimondatlan üzenetre is. Aztán vágj bele te is. Mondd el, hogy érzel. Ha minden jól megy, elindul a beszélgetés, és olvadni kezd a jég.