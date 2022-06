A nyár közepén már igencsak erőteljesen tud sütni a nap, így érdemes jobban odafigyelni a fényvédelemre is. De mit tegyen az, aki gyűlöli a nehéz, ragacsos naptejeket?

A jó hírünk az, hogy van megoldás azok számára is, akik irtóznak a klasszikus, nehéz, beszívódásra képtelen, émelyítően „illatozó" naptejektől. A rossz hír viszont az, hogy a fényvédelemnek egész évben ki kéne tartania, és nem csupán a nyári hónapokra kellene korlátozódnia.

Fényvédelem minden időben

Kezdenénk is azzal, hogy ismét hangot adnánk annak a ténynek, hogy a fényvédőzés nem valami nyári hóbort. Akik szeretnék, hogy negyvenévesen ne úgy fessen az arcuk, mint egy aszalt paradicsom, azoknak ajánlatos egész évben odafigyelniük a megfelelő fényvédelemre. Persze karácsonykor nem kell tokától bokáig bekenni magunkat egy 50 faktoros krémmel, bőven elég, ha az arcunkat, esetleg a nyakunkat kínáljuk meg egy 30 faktoros vagy annál erősebb termékkel. Azzal viszont tényleg napi szinten, hiszen levegőre télen is megyünk, a nap télen is süt, a legjobb példa erre, hogy a síelők rendre leégnek, ha szikrázó időben csúsznak. Tehát ne legyünk restek, és a reggeli arcápolási rutin utolsó lépéseként használjunk fényvédőt – évszaktól függetlenül. Ma már ráadásul forradalmian új és remek termékek kaphatóak, amelyek köszönő viszonyban sincsenek a gyerekkorunkból jól ismert, borzalmas naptejekkel.

Fényvédő fluidok

A régi naptejekre leginkább a fluidok hasonlítanak, de csak küldőre! Az állaguk olyan, mint egy nagyon híg krém, ám éppen ennek a folyékony textúrának köszönhetően nem ragadnak, nem ülnek meg a bőrön és nem fullasztanak. Viszont gyorsan beszívódnak, láthatatlan finish-űek, minden bőrtípusnak megfelelőek, sőt, még arcra is kenhetőek, mivel a könnyed formula miatt mindennapos használatra is alkalmasak. A bónusz pedig, hogy általában még sminkelni is lehet rájuk.

Fényvédő habok

Az igazi újdonságok kedvelőinek a fényvédő habok kipróbálását mindenképpen kötelezővé tennénk. Több gyártó is felismerte a habállag előnyeit, így 2022-ben már számos típus és márka közül válogathatunk, ha erre a textúrára esik a választásunk. A hab- avagy mousseállag előnye, hogy nem folyik, nem csepeg, és lássuk be, kifejezetten üdítő változatosságot jelent a kenekedés terén, így a gyerekek is biztosan kevésbé fognak tiltakozni, ha előkapjuk a habos fényvédőt a táskánkból.

Fényvédő spray-k

A fényvédő spray-ket a praktikus embereknek találták ki, hiszen az egész fényvédelem csak két mozdulatból áll: ráz és fúj! Ennyi. Nem kell kinyomni, kenni, csak elegánsan magunkra szórni a permetet. Az anyukák biztosan imádni fogják ezt is, mert a fényvédő spray egy olyan csodaszer, amellyel elég csak loppal, húsz centiméterről befújni a gyereket, aki – ha elég ügyesek vagyunk – észre sem veszi, hogy „bekentük". De mondunk még egy pozitívumot! Hogyan oldjuk meg azt a helyzetet, amikor reggel felkentük a fényvédőnket, rásminkeltünk, ám délután meghívnak minket egy fagyizásra vagy fröccsözésre a szikrázó nyári napsütésben? Ugye addigra a reggel felvitt fényvédő hatása már igencsak megkopik, a sminkre meg csak nem kenünk rá egy friss réteg fluidot vagy habot. Na, ekkor jön ismét a fényvédő spray, amely – ha jó típust választunk – smink fölé is simán fújható.

Aki ezek után is azt mondja, hogy a fényvédőktől a hideg is kirázza, az bizony menthetetlen!