Te melyik típusba tartozol? Abba, akinek több parfüm is sorakozik a piperepolcán vagy abba, aki egyre, az igazira esküszik? Bármelyiknek is vallod magad, el fog jönni az az idő, amikor egy új illatot kell választanod – ez pedig nem is olyan egyszerű.

Akadnak, akik kifejezetten gyűjtik a parfümöket és mindig a hangulatuknak megfelelővel fújják be magukat, míg mások hosszú évekig egyetlen illattal azonosulnak, és csakis azt használják. Előbbiek gyakran vásárolnak új üvegcséket, ám az utóbbiak is arra kényszerülnek néha, hogy lecseréljék a már jól bevált parfümjüket – mert mondjuk már nem tudnak vele azonosulni, vagy mert megszüntették a gyártását. Parfümöt vásárolni azonban nem is annyira egyszerű, mint hinnénk, ugyanis nem elég besétálni egy drogériába, megszagolni néhányat, majd távozni az új szerzeménnyel. A parfümválasztásnak vannak bizonyos szabályai, amelyeket érdemes szem előtt tartani, különben könnyen rosszul választhatunk és pénzkidobássá válhat a vásárlás.

Illat és személyiség

Mielőtt felkerekednénk és belevetnénk magunkat az illatorgiába, érdemes elgondolkodnunk azon, hogy voltaképpen mit is szeretnénk. Ahogyan az ételek és italok terén is mindenkinek más a kedvence, úgy az illatokat tekintve is kinek ez, kinek az jön be igazán. Ha több parfümünk van, akkor találjuk ki, hogy a paletta legújabb tagja milyen legyen. Ha pedig egyetlen illat mellett szeretnénk ismét letenni a voksunkat, akkor töprengjünk azon egy kicsit, hogy eddig milyen típusú parfümöket szerettünk magunkon: púderes, fás, citrusos, gyümölcsös vagy fűszeres aromákat?

Próbáljuk meghatározni, hogy most mire vágyunk leginkább, különben beleeshetünk abba a hibába, hogyha az eladó megkérdezi, mit keresünk, csak megvonjuk a vállunkat, mire egy csomó olyan parfümöt fognak megszagoltatni velünk, amelyek egyáltalán nem tetszenek majd - a negyedik után pedig inkább feladjuk az egészet. Még ennél is rosszabb, ha elképzelés híján ránk tukmálnak valamit, mert most éppen ez a legújabb, legmenőbb illat.

Nem hajt a tatár

A parfümvásárlás legfőbb szabálya a türelem! Egy illatot három részre bonthatunk: fej-, szív- és alapillatra. A fejillat az, amit legelőször érzünk, ha egy új parfümöt megszagolunk, ám ez az a karakter, amely a leggyorsabban el is illan. A szívjegyek nem érezhetőek azonnal, hanem egy kicsit várni kell, hogy kibontakozzanak, ám nagyon tartósak, tehát ezt fogjuk érezni órákon át. Az alapillat pedig az a bázis, amelyre az egész parfüm építkezik, és amely együtt a szívillattal meghatározza a parfüm teljes jellegét. Az alapillatot akár egy napig is érezhetjük magunkon, a ruhán pedig még ennél is tovább megmarad. A fentiekből kiderül, hogy az első szaglás mit sem ér, hiszen a fejillat csak amolyan kedvcsináló, ám a parfüm valódi aromájához kevés köze van. Ezért is fordul elő gyakran, hogy aki elsieti a vásárlást – gyorsan ráfúj egy kis permetet a drogériás papírcsíkra, majd ha ízlik neki, akkor azonnal megveszi: az gyakran meg is bánja a döntését.

Érdemes a papírteszt után várni legalább 15 percet, majd újra megszagolni az illatot, mert ekkor már érezhetővé válik a szívjegy is. Szintén fontos, hogy soha ne érintsük a parfümös üveget vagy a tesztcsíkot az orrunkhoz, mert „ráragadnak" a szagmolekulák, utána pedig már nem tudunk más illatokat objektíven megítélni.

Mindenkin másképp illatozik

A végső próba egy parfüm vásárlásánál a bőrteszt. Ugyanis hiába ízlik egy illat még15-20 perccel a papírra fújás után is, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy magunkon is finomnak fogjuk érezni - ugyanis minden illat teljesen egyedivé válik azzal, hogy a bőrünkre permetezzük. Ezért, ha egy parfüm vásárlását tervezgetjük, fújjunk belőle egy keveset a csuklónk belső felére – ne dörzsöljük el! -, és várjunk megint egy kicsit. A legjobb, ha el is hagyjuk a boltot és sétálunk egyet. Miért? Mert az, hogy a kiválasztott illat mennyire kompatibilis velünk, valójában csak órák múlva fog kiderülni.

Lehet, hogy az első 15 percben még odáig leszünk érte, de egy óra múlva már émelyegni fogunk vagy fejfájást kapunk tőle. Ideális lenne egy egész napon át viselni az új parfümöt, a nap folyamán pedig többször is megszagolni – így egyébként a tartósságát is tesztelhetjük -, és csak akkor megvásárolni, ha még órák múlva is úgy érezzük, ez az igazi!

