Szegedi Fecsó ért a partizáshoz, tapasztalatait kisfia, Edwardka nemrég lezajlott szülinapi zsúrján is kamatoztathatta.

A Feleségek luxuskivitelben című műsor révén ismertté vált üzletember barátai és az ő gyermekeik körében ünnepelte kisfia negyedik születésnapját, ám ajándékkal nem készült, ki is fejtette, miért.

Tárgyi meglepetés nem volt, legalábbis tőlünk nem kapott a fiam. Azt gondolom, hogy így is rengeteg játéka van, ha most kapna egy sokadik kisautót vagy plüssfigurát, pár percig lekötné, örülne neki, de utána azt se tudná, hova dobta le. Persze nem tiltottuk meg egyetlen vendégnek sem, hogy ajándékot hozzon. Ráadásul nálunk két gyerek van, hiszen a menyasszonyom, Bea kisfia majdnem egyidős Edwardkávál, és neki is hoztak a vendégek valami kis meglepetést" – magyarázta a Blikknek Fecsó, majd elárulta, hogy az anyagi örömök helyett mire helyezték a hangsúlyt a nagy összejövetelen.