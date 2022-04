Nádai Anikó és Hajmásy Péter már nagyon készül kisbabájuk érkezésére. Bár Anikó még csak a hatodik hónapban van, már neki is álltak a babaszoba kialakításának.

Nádai Anikó pocakja már hatalmas, pedig nemrég elmondta, még három hónap vissza van a szülésig. A műsorvezető arról is beszélt, hogy második kisfiát orvosa tanácsára császármetszéssel fogja világra hozni, mivel egy korábbbi műtétje miatt számára ez a legbiztonságosabb út. Párja, Hajmásy Péter mindenben mellette van, Anikó mindig számíthat rá, így a nehezebb feladatok is könnyebbnek tűnnek - írja a Blikk.

"Peti mindenhova elkísér, a forgatásokra is jön velem, nagyon figyelmes. Aggódó férfi, és nekem jól esik ez a gondoskodás. Igaz, még csak a hatodik hónapban vagyok, de már eléggé kikerekedtem. A dédi könnyebben lehajol a kertben, mint én. Szerencsére Peti nagyon odaadó, még a cipőhúzásban is segít" - mondta a műsorvezető. A cipőkötésről ráadásul fotó is készült, Peti a közösségi oltalán osztotta meg, hogyan segít Anikónak az összekészülődésben.

A műsorvezető és párja pedig most újabb mérföldkőhöz ért: elkezdték a babaszoba kialakítását, hogy mire megérkezik kisbabájuk, már minden kész legyen.

"Hát, ez is elkezdődött" - írta a fotó mellé Anikó.