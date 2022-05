Marics Peti és társa, Valkusz Milán ma Magyarország egyik legfelkapottabb duója. A Valmar igen rövid idő alatt hódította meg a rajongók szívét, a fiatalok karrierje pedig továbbra is felfelé ível. Bár Marics érettségi után jó pontszámmal került be a Testnevelési és Spottudományi Egyetemre, hamar rájött, hogy nem ez az ő útja, így otthagyta az iskolát, hogy a zenére tudjon fókuszálni.

"Nekem azt mondták, addig lakhatok otthon, amíg egyetemre járok, ha nem fejezem be, akkor sipirc! Ezt tartották is, amikor kirúgtak és otthagytam, akkor mondták, hogy Ciao Marina" – idézi a zenészt a Blikk. Hozzátette, édesanyja egy ideig nem is beszélt vele, kudarcként élte meg, hogy a fia nem tanul tovább.

"Akkor volt egy kis áttörés ebben, amikor pont a Sztárban Sztárba behívtak minket. Ők még abban a hitben vannak, hogy onnantól kezdve híres valaki, hogy a tévében megjelenik, és azt nem fogta fel, hogy az egész országban ismerik a zenénket" – mondta Marics.

Abban egyetért szüleivel, hogy valóban hatalmas lehetőség volt számára a Sztárban Sztár, mivel így még több emberhez el tudott érni a zenéjük. A verseny a közönség két nagy kedvence, Vavra Bence és Marics Peti között dőlt el. Végül Vavra Bence lett "Magyarország legsokoldalúbb előadóművésze".