A szörnyű baleset az angliai M4-es autópályán a Heathrow Repülőtér közelében történt. Egy 10 éves kislány életveszélyes sérüléseket szenvedett, miután négy autó karambolozott. A helyszínre rendőröket, mentőket és tűzoltókat riasztottak, több embert is kórházba szállítottak.

Köztük van a 10 éves kislány is, akit mentőhelikopter szállított el a helyszínről. Ő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy jelenleg is az életéért küzdenek -írja a Bors a The Sun cikke alapján.

A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit, és szemtanúk jelentkezését várják.