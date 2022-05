A Merkúr és a Vénusz nemcsak szép napot ígér: azt is jelzi, hogy az észérvek és az érzelmek most kiegyensúlyozottak, ezért jó döntéseket hozunk. Napi horoszkóp csütörtökre.

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

A napi horoszkóp szerint a Merkúr fényszöget alkot a Kos jegyében járó Vénusszal, most bárkit elbűvölhetsz kisugárzásoddal, szavaiddal, kedvességeddel. Nemcsak a hódításra jó alkalom ez a mai, hanem arra is, hogy átbeszéld, ha valami kérdéses.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Ha szingli vagy, ma egy nagyon izgalmas ismeretlenbe botlasz. Érdemes adni egy esélyt ennek a flörtnek, mert hamar kiderülhet, hogy a másik több annál, mint amit elsőre feltételeztél róla.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

A Merkúr-Vénusz fényszöge miatt most felerősödik a kisugárzásod, és gyakorlatilag bármit elérhetsz, amit csak akarsz. Ha fizetésemelést kérnél, most menj a főnökhöz, és jó üzleteket is köthetsz, ha saját vállalkozásod van.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Nyeregben érzed magad, de egyelőre nem szabad ezt nagydobra verni. Az utóbbi időben már tapasztalhattad, hogy amit elkiabáltál, abból végül nem lett semmi. Hagyd, hogy a csend megérlelje a dolgokat. Most szabad titkolózni.

Oroszlán horoszkóp (07.23-08.22.)

Neked esik a legrosszabbul, ha be kell ismerned, hogy valamiben tévedtél. Ám, ha így teszel, akkor sokkal értékesebb ajándékot nyerhetsz: a lehetőséget a javításra. Az új, jó megoldáshoz az út a kudarc beismerésén át vezet.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

A Merkúr-Vénusz fényszöge a személyiséged lágyabbik oldalát emeli ki, de mindeközben nem nélkülözöd a racionalitást sem. Most nagyon jó döntéseket tudsz hozni, elsősorban azért, mert nagyon kiegyensúlyozottan tudsz szemlélni mindent.

