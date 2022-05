Facebook-oldalán osztotta meg Novák Katalin, hogy milyen fontos nap is május 4-e az életükben. Férjével 20 évvel ezelőtt ezen a napon mondták ki egymásnak a boldogító igent. "Ma 20 éve mondtuk ki hivatalosan is az igent a közös életre. S tesszük ezt azóta is, nap, mint nap" - írta Novák Katalin a fotóhoz, melyen az esküvői meghívójuk látható.