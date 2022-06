Balatonedericsen áll egy kastély, amelynek ablakai és ajtajai mind-mind feketék, de még a teteje is ében színű. A kúriát a nedeczei Nedeczky család építtette, és a falak bizony sok furcsa dolgot láttak. Így nem is lehet tudni, hogy a nevét: Fekete-kastély, a szokatlan színű tetőről, ablakokról és ajtókról kapta, vagy azokról a hátborzongató eseményekről, amelyeknek szemtanúja volt.



Az első kellemetlenség még a XIX. század közepén esett meg, amikor a vár akkori urát, Nedeczky Istvánt a saját otthonából hurcolták el fegyveres felkelésben való együttműködés miatt. Bár István megúszta a halálbüntetést, amelyre eredetileg ítélték, az első Fekete- kastélybeli tragédiára mégsem kellett sokáig várni. István igencsak elszegényedett, így kénytelen volt megválni a balatoni kúriától, amelyet végül testvére, Nedeczky Jenő vett meg. Az új tulajdonos a romantikus épületben fiatal hitvesével, Emmával tervezgette a jövőt, ám semmi sem úgy alakult, ahogyan azt Emma és Jenő remélte. A pár éppen csak beköltözött a birtokra, amikor a fiatal feleség megbetegedett, majd tüdősorvadásban, mindössze huszonöt évesen elhunyt.

Átok vagy csak véletlenek sorozata?

A következő haláleset már nem betegség, hanem gyilkosság volt: egy este a Nedeczky rezidencia szakácsnőjét holtan találták. Az emberölést egyértelműen a nő szeretője követte el, egy edericsi gulyás, aki féltékenységből végzett kedvesével.

Az ő esetét a ház urának halála követte. Nedeczky Jenőre a 74. születésnapján talált rá a kaszás... illetve nem is talált rá, mert maga hívta, hiszen önkezével vetett véget az életének. A kastélyban tehát néhány évtized alatt három haláleset is történt. Talán nem is véletlen, hogy ezután a kúriát eladták, majd, ki tudja miért, többször is gyorsan gazdát cserélt.

A '20-as években aztán egy tehetős ügyvéd költözött az impozáns épületbe szépséges feleségével, aki nem csupán szép volt, hanem hűtlen is. Amikor a férj megtudta, hogy szeretett hitvese megcsalja, nem tudta elviselni a bánatot, és öngyilkos lett.

Az asszony azonban továbbra sem nyughatott, és egy kútfúróval kezdett viszonyt, de rá is hamar ráunt. A férfi a halálba menekült.Ő volt az ötödik áldozat a fekete ablakok, ajtók mögött. A kikapós özvegy ismét új szerelem után nézett, ám a sors fintora, hogy egy olyan férfiba habarodott bele, aki sportot űzött mind a házasságból, mint a feleségek vagyonának elköltéséből. A házasságszédelgő jól rászedte a csélcsap asszonyt, aki ezután kénytelen volt eladni a kastélyt. Az új tulajdonos azonban nem akárki volt, hanem egy nyugalmazott főtanácsos... hivatalosan. Nem hivatalosan pedig kém, aki mind a németeknek, mind a szovjeteknek, és az angoloknak is előszeretettel szolgáltatott információkat. A kettős ügynök azonban a háború vége felé lelepleződhetett, 1945 februárjában pedig a halálba menekült.

A kúria azóta üresen áll. Egy időben nagykövetségként, majd üdülőként működött, de végül mindenki elhagyta. A Fekete-kastély ma is várja Balatonedericsen, hogy a következő gazdája birtokba vegye...

