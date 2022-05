A Nap és a Szaturnusz fényszöge tudatalatti konfliktusokat hozhat a felszínre, amiket most lezárhatunk, megoldhatunk. Napi horoszkóp következik szombatra.

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)A napi horoszkóp szerint a Nap és a Szaturnusz fényszöge sajnos jelez feszültséget. Múló konfliktusok ezek csupán, de azért elronthatják a kedved. Próbálj meg ma alkalmazkodni másokhoz!

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)Ma a szokásosnál is nagyobb mértékben szükséged lehet az összpontosító, koncentráló képességedre. Nagyon sok információ ér, szinte bombáznak a jelek. De neked csak azzal szabad foglalkozni, ami közvetlenül érint. Figyelj!

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)A Nap és a Szaturnusz fényszöge indokolatlan vitákat jelez. Talán tudatalatti konfliktusok törnek így felszínre, melyeknek nincs is köze ahhoz a személyhez, akivel konfliktusba keveredsz. Fontos felismeréseid lehetnek viszont ennek kapcsán.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)Kevesled, szűkösnek tartod a jelenlegi anyagi körülményeidet. Ezért a mai napon elhatározod, hogy utánajársz a lehetőségeidnek. Nem fogsz csalódni, mert a megoldás közelebb lehet, mintsem gondolnád.

Oroszlán horoszkóp (07.23-08.22.)Te igazán melegszívű ember vagy, mégis gyakran nyűgös, ingerült. Különösen az utóbbi időben. Gondolkozz el, talán túl sok terhet vállaltál magadra. A szerencse nem hagyott el, de ki is kell használnod a lehetőségeket. Segítséged volna rá!

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)Amit a mai napon átélsz a magánéletedben, valójában már egy régi esemény lenyomata a lelkedben. Ha képes vagy még arra, hogy tisztán lásd, és helyesen értékeld az életedet, akkor ezt önmagadnak is be kell látnod. Akkor végre te is másként fogsz reagálni.

Az összes jegy részletes napi horoszkópjáért kattints ide!