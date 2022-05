A 40 éves publicista a szomorú bejelentéssel egyidőben új alapítványa létrehozásáról is beszámolt, mely a bélrák kutatására, illetve a betegségben szenvedő páciensek és családtagjaik számára fogad adományokat.

Deborahnak néhány nap alatt több mint 2,5 milliárd forintnak megfelelő összeget sikerült összegyűjtenie, és az adományozók száma folyamatosan növekszik. Vilmos herceg az onkológiai kezelések terén előljáró Royal Marsden kórház elnökeként szívügyének érezte, hogy feleségével, Katalin hercegnével együtt anyagilag támogassa e nemes célt, és a hospice gondozásra szoruló publicistát még utoljára méltó elismerésben részesítse.

Deborah nemcsak lovagi címet kapott, a hétvégén Vilmos herceg személyes látogatásának is örülhetett surrey-i otthonában. A család a megindító találkozás keretében együtt pezsgőzött az előkelőséggel, aki a műsorvezető gyermekeinek is megpróbált vigaszt nyújtani, mondván, a néhai Diana hercegné halálával ő is átélte édesanyja elvesztését – írja a The Sun.