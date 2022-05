Nehéz időszak van a Margaret Island énekesnője, Lábas Viki mögött, aki nemrég vesztette el imádott nagymamáját.

„Mielőtt a nagymamám meghalt, megkértem, hogy írja le a családunk történetét. Mindössze egyetlen mondatot volt már csak ideje papírra vetni, amiben az állt, hogy 'most leír mindent'. Sajnos már nem volt ideje folytatni. Nagyon nehéz elengedni őt" – árulta el a 95.8 Sláger FM-en Lábas Viki, akinek nagymamája halála több dolgot is felszínre hozott. „Miután elment, a kórháztól megkaptuk azt a két zsáknyi dolgot, ami az övé volt. Ennyi „marad" egy emberből, semmi több. Számomra ez csak még jobban rávilágított arra, hogy teljesen felesleges a földi javakat hajszolni. Eszetlen egocentrizmus, mikor valaki még nagyobb házat, kocsit és ki tudja még mit szeretne, ezeket hajszolja. Persze, én is szeretem a szép ruhákat és vannak dolgok, amikre vágyom, de a mérték nem mindegy. Arra törekszem, hogy a világgal harmóniában éljek, hogy kapcsolódjak a természettel és amit lehet, megtegyek azért, hogy a Föld ne pusztuljon el" – mondta az énekesnő, aki az utóbbi időben több időt szán a lelki béke fenntartására is.

"Alapvetően próbálok tudatos lenni, minimalizálni az ökológiai lábnyomom, amennyire lehet. Az utóbbi időben új rituálék kialakításán is dolgozom. Minden napot 20 perc írással, 20 perc jógával és 10 perc meditációval indítok. Emiatt korábban is kelek, hajnali 4-5 körül, de bízom benne, hogy ez a rendszer megszilárdul majd és a mindennapjaim részévé tud válni különösebb erőfeszítés nélkül" – árulta el a Lélekközösség Peller Mariannal című műsorban Lábas Viki.