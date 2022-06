Nyár van, meleg van, szikrázó napsütés van. De fényvédőd van-e? Ha nincs, és annyira nem is szeretsz a naptejekkel kenekedni, akkor ez a cikk neked szól, mert megmutatjuk a legjobb, pénztárcabarát fényvédő spray-ket, amelyeket mindenki imádni fog.

Kezdjük is ott, hogy miért jó a fényvédő spray? Mondjuk, mert a kánikulában, amikor minden lefolyik az emberről, ki szereti magát krémezgetni? A fényvédő spray viszont

nem ragad, nem folyik, egy lágy permet, amit csak magunkra fújunk és már el is van intézve az UV-védelem. Aztán azért is szerethetjük, mert praktikus. Nem csöpög, nem maszatol, nem nyílik ki a teteje és nem ken mindent össze a táskánkban. Ráadásul a gyerekeket – akik szintén utálják a krémeket, és így mindig kész harc a naptejjel való bekenésük - is könnyű ezekkel befújni, csak semmi macera.

Szerencsére manapság már nagyon sokféle spray állagú fényvédővel találkozhatunk mind a drogériákban, mind pedig a gyógyszertárakban. Akad olcsóbb, drágább, 30 és 50 faktoros, sportoláshoz való, arcra fújható, de még olyan is, amely a hajunkat is óvja.

Sundance átlátszó napozóspray sportoláshozFF50, magas fényvédelem, 200 ml

A Sundance brand a Dm saját márkájú napozótermékeit kínálja, amelyek között találhatunk fényvédőket, önbarnítókat, napozás utáni krémeket és gyerekeknek való készítményeket is. A márka átlátszó napozóspray-jét az aktívan sportolók és szabadidős tevékenységet végzők számára fejlesztették ki, mivel nagyon magas szintű védelmet nyújt, vízálló, izzadásgátló, hűsítő hatású és még fejbőrre is fújható. A flakont úgy tervezték, hogy bármilyen szögből tudjon permetezni, ráadásul maga a termék klímasemleges, és még a korallzátonyokat sem károsítja. Ár-érték arányban is remek választás!

Ára: 1799 Ft – 9 Ft/ml

Mini Sundance átlátszó napozóspray sportoláshozFF30, mini kiszerelés, 75 ml

Ez pedig a fenti 200 ml-es FF50-es verzió kistestvére, amely mind méretben, mind fényvédelem terén az előző kicsinyített mása. Tulajdonságokban ugyanaz, mint a nagytesó – a fényvédelem erősségét leszámítva, így ezt gyakrabban fújjuk! –, de sokkal praktikusabb például városnézéshez vagy a napközbeni fényvédelem frissítéséhez, mivel az apró kiszerelés miatt a legkisebb női táskában is elfér. Az ára pedig szintén nagyon baráti!

Ára: 599 Ft – 8 Ft/ml

Garnier Ambre Solaire napozósprayFF30, invisible protect, 200 ml

Szintén a drogériák polcairól tudjuk leemelni a Garnier spray formátumú fényvédőjét, amely azt ígéri, hogy mind az UVA, mind az UVB sugarak ellen véd, méghozzá láthatatlan módon, tehát nem hagy fehér nyomot és nem is ragad. Ráadásul alkoholmentes és Aloe Verát is tartalmaz, hogy a bőr igazán hidratált maradhasson.

Ára: 4799 Ft – 24 Ft/ml

Douglas Dry Touch MistSPF30, fényvédő spray, 200 ml

A Douglasban is találunk különféle fényvédő spray-ket, amelyek közül ár-érték arányban a saját márkás termék a legjobb. A bőrt egyaránt védi az UVA és UVB sugarak ellen, ráadásul tartalmaz egy melaninaktiváló komplexet is, amely segít, hogy az elért barnaság tartós maradjon, míg a hozzáadott kakaóvaj extra táplálást biztosít a bőrnek.

Ára: 5290 Ft – 26 Ft/ml

LA ROCHE-POSAY Anthelios ArcpermetSPF 50, arcra, 75 ml

Igazi hiánypótló termékek az arcra fújható fényvédők, mint amilyen a La Roche Posay mini kiszerelésű spray-je is. Ezeket a típusokat csak bedobjuk a táskánkba és bármikor felfrissíthetjük velük a napközben megfáradt fényvédelmünket - az arcunkon (is). Ez a típus pedig amellett, hogy nagyon magas védelmet biztosít, hozzájárul az infravörös sugarak és a levegőszennyezés okozta bőrkárosodások megelőzéséhez is. Gyorsan beszívódik, matt finish-t ad és remek sminkalap.

Ajánlott ár: 6.200 Ft – 83 Ft/ml

EUCERIN Sun Sensitive Protect Színtelen fényvédő aerosol sprayFF50, érzékeny, aknéra hajlamos bőrre, 200 ml

Az Eucerin azokra is gondolt, akiket érzékeny, avagy aknéra hajlamos bőrrel áldott meg az ég. Azt ugyan nem mernénk állítani, hogy arcra fújható a termék, de azt igen, hogy magas fényvédelmet biztosít UVA és UVB szinten is, ráadásul tartalmaz egy licochalcone nevű hatóanyagot, amely a HEVIS (nagy energiájú látható fény) következtében létrejött szabad gyököket is semlegesíti. Az Eucerin fényvédője átlátszó, nem ragad, nem zsíros, gyorsan beszívódik és vízálló.

Ajánlott ár: 6.600 Ft – 33 Ft/ml

+1: Dr. Kelen - Napozóspray gyerekeknekFF50+, gyerekekre fújható, 150 ml

Aki úgy gondolja, hogy nem szívesen ken felnőtteknek való fényvédőt gyerekekre, az se keseredjen el, mert akad olyan napozó spray is, amelyet kifejezetten a kicsik számára fejlesztettek ki. A Dr. Kelen fényvédője például ilyen. És mitől más, mint a többi? Attól, hogy natúr kozmetikum, nincs benne se színezőanyag, se tartósítószer, viszont nagyon magas UV-védelmet biztosít, nem ragad, gyorsan beszívódik, vízálló és persze a sprayformátumnak köszönhetően nagyon praktikus.

Ha tetszett a cikk, olvasd el azt is, milyen új generációs fényvédőket választhatsz még, ha nem szereted az arcodra kenni a klasszikus naptejeket.