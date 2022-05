Bereményi Géza korábban nem igazán mesélt magánéletéről, ám most kivételt tett és elárulta, hogyan tudta meg, hogy Pásztor Anna nem az ő gyermeke.

"Én elváltam az ő édesanyjától, aztán újból találkoztunk, felelevenítettük a régi dolgokat, majd megint elszakadtunk egymástól. Kiderült, hogy Anna anyja terhes – mondta nekem –, én természetesnek tartottam ezt, és a nevemre is vettem. Engem akkoriban Rózner Gézának hívtak, ő Rózner Anna lett. A nevelőapjával – akinek a nevét viseli most Anna – és az édesanyjával leköltöztek egy tanyára" – kezdte Bereményi Géza.

Amikor Anna idősebb lett, elment hozzá az édesanyja és az akkori nevelőapja, mert szerették volna, ha felveszi a férfi nevét, azaz Pásztor lesz. Az író tiltakozott, és azt állította, az énekesnő az ő lánya, így nem engedi.

"Újabb 2-3 év telt el, Anna már 19-20 éves lehetett, amikor jött, hogy kenetet szeretne tőlem szerezni, hozzánk is költözött, velünk élt egy-két évet, mert összekülönbözött a szüleivel. Megkérdeztem, hogy hány embertől kér még kenetet, hány riválisom lehet apaként. Mondta, hogy még kettőtől, éskiderült, hogy nem én vagyok az apa, hanem a kettő közül az egyik. Annától tudtam meg a hírt, de az első az volt, hogy "Anna, te akkor is az én lányom leszel!" Azóta is a lányomnak tekintem, nagyon szeretem. Nem azért, mert hozzászoktam, hanem mert megérdemli, és talán én is megérdemlem" – jegyezte meg mosolyogva.