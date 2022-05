Pécsi Ildikó már tíz évvel ezelőtt megvásárolta férjének és magának a dupla sírhelyet a máriabesnyői temetőben. Azért esett erre a sírkertre a választása, mivel itt nyugszik Hegedűs Gyula színész is, aki Pécsi Ildikó bálványa volt.

A színésznő idén május 21-én töltötte volna 82. életévét. Ebből az alkalomból a Ripost kilátogatott a sírhoz, ami nagyon gondozottnak tűnt, és tele volt friss virágokkal. A képet itt tudod megnézni.

Május 21-e azért is jelentős dátum, mivel első alkalommal adták át a Pécsi Ildikó-díjat, amit L. Péterfi Csaba, a színésznő fogadott fia alapított.

"A díj egy arany pecsétgyűrű, egy üveg obeliszk Pécsi Ildikó aláírásával. A díjazottat évente öt színésznő közül választja ki a közönség. Ildikó mindig nagyon fontosnak tartotta, hogy a már nem annyira fiatal színészek is megfelelő figyelmet kapjanak. Sokat tett a nyugdíjas színészekért. És éppen ezért úgy gondoltam, ez a díj is őt képviselje. Viszont ez nem egy életműdíj, mert az nekem olyan, mintha már valaki el akarna köszönni a szakmától" – nyilatkozta L.Péterfi Csaba. Azt is elmondta, hogy a díjat a 65 év feletti színésznők kaphatják meg. Idén Halász Judit vette át az elismerést.