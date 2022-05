Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

A napi horoszkóp szerint a Mars már a Kos jegyében jár. Ütemezd jól a dolgokat, ne kapkodj, ne hamarkodj el semmit, és akkor most sikerrel jársz minden ügyedben. Ha vonzódsz valakihez, most kezdeményezz, a másik is viszonozni fogja az érzéseidet!

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

A Vénusz és a Plútó fényszöge nagyon birtoklóvá teszi a szerelmedet. Most nem mentes a párkapcsolatod a manipulációtól, féltékenykedéstől, hatalmi harcoktól. Sokat tanulhatsz viszont ezekből a konfliktusokból.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Itt az idő, hogy végre új ismeretségeket köss. Ehhez nem is messze kellene most menned, hanem éppen fordítva: közel. Azok, akiken eddig talán keresztülnéztél, ma más fényben tűnhetnek fel előtted. Barátság is születhet így.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Vigyázz, a Vénusz és Plútó fényszöge nagyon is felerősítheti a féltékenységedet a mai napon! Valószínűleg nincs alapja az aggodalmadnak, egyszerűen csak a félelmeidet erősítik fel a bolygók.

Oroszlán horoszkóp (07.23-08.22.)

A Mars a Kos jegyében jár. Ha az eddigi időszakban nem is mentek simán a dolgaid, a mai napon mintha varázserővel ruháznának fel a csillagok. Olyan dolgokban érhetsz el haladást, mintegy varázsütésre, amiben már nem is remélted volna.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Sokat morfondírozol néhány bizonytalan ügyedről, valami aggaszt a bolygók jelzése szerint. Pedig jobban kellene bíznod a jó sorsodban. Hamarosan minden jóra fordul, főleg, ha használod a pozitív gondolkozás erejét.

