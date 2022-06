1. Ints búcsút a cukros üdítőknek és péksüteményeknek

Ha rövid időn belül szeretnénk megszabadulni a nem kívánt kilóktól és formába szeretnénk lendülni, érdemes elkerülni mindenféle cukros üdítőt, és lemondani a reggeli péksüteményekről. Amellett, hogy rendkívül hizlalóak, a szervezet számára egyáltalán nem tartalmaznak tápanyagot, és csak megemelik a vércukorszintet, ami miatt rövid időn belül csak még éhesebbek leszünk. Válasszunk szénsavmentes vizet és a péksütemények helyett fehérjedús, idényzöldségekkel gazdagított reggelit fogyasszunk.

2. Ne engedj a csábításnak

Egy kis süti a kávé mellé, egy szelet torta ebéd után, egy kis nassolnivaló az esti film mellé...ezek kis apróságok, de ha rendszeresen engedünk a csábításnak, hamarabb meglátszik majd a testünkön, mint azt gondolnánk. Ha rövid időn belül szeretnénk formába lendülni, kerüljük a süteményeket, csokikat, cukrokat; ha valami édesre vágyunk, fogyasszunk inkább gyümölcsöt.

3. Igyál elegendő folyadékot

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a rendszeres folyadékpótlás különösen igaz ez a nyári hónapokban, amikor amúgy is többet mozgunk és izzadunk, mint az év hidegebb hónapjaiban. A vízivás azért is fontos, mert sokszor hajlamosak vagyunk összekeverni a szomjúságérzetet az éhségérzettel: ha úgy érezzük, ennénk valamit, előtte igyunk meg két pohár vizet, és ha utána is úgy érezzük, hogy éhesek vagyunk, akkor kapjunk be valamit. Nem mellesleg az étkezés előtt megivott víz csökkenti az éhségérzetet, így sokkal kevesebb étellel is jól fogunk lakni.

4. Mozogj rendszeresen

A formába lendüléshez, fogyáshoz nem elegendő az étkezésre odafigyelni, a rendszeres mozgás, a sport elengedhetetlen. Mozogj heti 3-4 alkalommal, és emellett pedig, ha megteheted, autó és tömegközlekedés helyett sétálj, biciklizz vagy fuss a munkahelyedre. A tested hálás lesz érte.

5. Aludj eleget

Az étkezés és a mozgás mellett szintén kulcsfontosságú tényező a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás. A felnőttek ajánlott alvási időtartama éjszakánként 7-8 óra, de a legtöbben ennél jóval kevesebbet alszanak. Több kutatás kimutatta, hogy az alvás kiemelten fontos az eredményes és egészséges fogyáshoz. Ha nem alszunk eleget, növekedhet az étvágyunk, mivel megváltozik a hormonok termelődése és működése. Ennek hatására nagyobb valószínűséggel fogyasztunk egészségtelen ételeket, amelyek nagy mértékben befolyásolják a testzsír százalékunk arányait.