A britek nemcsak II. Erzsébet uralkodásának hetvenedik évfordulóját, hanem a királyi család egyik legkisebb tagjának egyéves születésnapját is ünnepelték. Június 4-én volt ugyanis Harry és Meghan kislányának, Lilibet Diánának a szülinapi bulija, amelyre különleges tortával készült a hercegi pár.

Az emeletes tortácskát a londoni Violet Cakes készítette, amely azért is különleges választás, mivel a cukrásznő, Claire Ptak felelt a házaspár esküvői tortájáért is. Ptak megidézte a négy évvel ezelőtti nagy napot, és a kis Lilibet Diána tortájának alapját is ugyanolyan tésztából készítette, mint szülei esküvői csodáját. A torta citromos és bodzavirág ízesítésű volt, melyet ezúttal epres vajkrémmel vontak be.