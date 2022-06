"Még a koliban írtam ezt a számot pár évvel ezelőtt. Sokszor nagyon rosszul éreztem magam, egyedül voltam és felgyülemlett bennem a sok dolog, amit végül muszáj volt kiírnom magamból. Egyik este megfogtam a Peti régi gitárját és kb ki is gördült az egész dal. Utána már csak finomítások következtek, illetve a srácok is hozzátették a részüket" - mondta a trackről Dunai Gergő, énekes. "Sok verziója volt mar az évek alatt és most érkeztünk el oda, hogy szívesen meg is mutatjuk az embereknek."