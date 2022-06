VV Vivi óriási átalakuláson ment keresztül a műsor vége óta. Korábban láthattuk őt melltartó nélkül pózolni, és fehérneműben is többször megmutatta idomait.

A fiatal lány a ValóVilág óta megműttette a melleit, és rengeteget fogyott, ez a változás pedig szemmel láthatóan jót tett az önbizalmának. Vivi egy áttetsző, csipkés bodyban mutatta meg bájait a követőinek, és ezzel a felvétellel kívánt boldog születésnapot saját magának.

A fotó alatt záporoznak a dicséretek, sőt, olyan kommentelő is akad, aki szerelmemnek hívja a lányt. A szemfülesek a 24 órán át elérhető storyban megnézhetik Vivi formás hátsóját is.

Vivi Instagram-sztorijából az is kiderül, hogy egykori villatársa, Robi is meglepte őt a születésnapja alkalmából, és ellátogatott hozzá Martfűre. A VV10 győztese a napokban elárulta követőinek, hogy felkérték, szerepeljen a ValóVilág 11. évadának felhívó videójában, amire örömmel igent is mondott.